貿聯公告10日停牌 可能與併購交易有關

貿聯-KY（3665）9日晚間公告，該公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停在10日交易。外界推測，貿聯的停牌，可能與併購交易有關，該公司是連接線與連接器產業的併購大王，至少歷經20多次的併購經驗。

例如在今年5月時，貿聯才完成收購PAS 100%股權，強化在北美市場之產品組合與製造布局。PAS位於墨西哥中部克雷塔羅（Querétaro），為一家主要服務白色家電產業之垂直整合線束組裝及相關產品供應商。此次併購代表貿聯在家電、電動工具及住宅應用相關業務的策略性擴展，進一步深化其於北美區域，特別是美國市場的布局。

除了擴大北美市場布局，貿聯也以併購方式取得最新的技術，例如在今年1月完成對新富生光電的併購，此舉推進了貿聯在CPO共同光學封裝與矽光子領域，強化該公司在AI資料中心光通訊布局。

新富生成立於中國大陸深圳，專注於光纖互連產品的設計與製造，主要產品包括單芯／雙芯跳線、尾纖、多芯線材以及 MTP/MPO 高密度光纖組件。該公司長期為多家國際光通訊領導客戶，提供高品質的光學解決方案。此舉為貿聯的全球AI基礎架構與資料中心客戶，打造更完整的一站式互連解決方案。