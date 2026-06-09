期貨商論壇／原油期 底部有撐

原油市場價格近期呈現劇烈的雙向洗盤，整體格局為「高檔區間震盪」。市場情緒在「地緣戰火引發的斷供恐慌」與「金融收緊帶來的需求破壞」間反覆拉扯。此外，美國原油庫存連續八周下滑，全球供給的緩衝墊快速縮減，為油價提供極具韌性的底部支撐。

然隨近日以色列與黎巴嫩達成有條件停火，交易員迅速押注此舉有望為美伊延長停火鋪路，短線獲利了結賣壓湧現，更關鍵的是，市場焦點漸漸開始轉向「高油價與高利率」雙重夾擊下的需求隱憂。

綜合來看，當前原油市場正處於「利多與利空相互牽制」的僵局，而這種牽制的本質，純粹是來源於地緣消息的極度反覆。原油市場焦點全數集中在荷莫茲海峽的通行狀況與實際油流恢復速度，任何風吹草動都會被無限放大。

展望後市，在美伊雙方給出「徹底破局」或「達成協議」的最終底牌前，盤面缺乏走出單邊長線趨勢的動能，預期原油將持續受消息面擺布，維持劇烈的區間震盪格局。

投資人若想參與近期波動劇烈的原油行情，操作期貨務必嚴格控管保證金水位以防範洗盤風險；善用原油相關ETF（如00715L、00642U、00673R）進行相對應資產配置，也是規避高槓桿風險、參與行情的優質選擇。（永豐期貨提供）

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