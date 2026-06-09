期貨商論壇／川湖期 坐擁題材

滑軌廠川湖（2059）5月營收37.9億元，創下歷史新高，月增46%，年增172%；累計前五個月營收118.3億元，創下歷史新高，年增74.1%。相較於去年前八月營收攻破百億，今年提前一季突破百億整數關卡，一個月的營收就約當過去一季的營收。

川湖認為AI需求強勁，市場一直在成長，除了輝達主導的GPU，現在CPU、Google的TPU等AI產品與市場也上來，產品更多元，該公司布局伺服器滑軌領域20年，將會開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

展望後市，市場看好本季營運，業績可期。產能方面，目前產能足以支應客戶需求，產能利用率尚未突破八成，光是目前子公司川益二廠滿載，估算月營收就可遠超過33億元；美國德州休士頓新廠已完成設備裝機，預計6月認證，今年9、10月量產出貨，一切都按照計畫進行，可望為下半年增添新動能。

明年還有川湖二廠加入，至於川益也還有可建三、四廠的空間。川湖強調，該公司的特色就是創新、穩定、速度快，扮演全球重要技術提供者角色，客戶今天來，下周就可測試產品，滑軌技術未來會更上一層樓，已在開發2027年與2028年的產品，可以留意川湖期（FGF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）