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台指期 高檔震盪偏多

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股期雙市昨（9）日同步反彈收漲，現貨指數漲1,201點，收44,704點；台指期則漲1,582點至44,665點，逆價差39.44點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

昨日台指期呈現開高走高格局。受美國科技股反彈帶動，指數跳空大漲逾500點，終場勁揚1,582點，以紅K棒作收。技術面來看，台新期貨表示，指數目前已重新站回月線之上，10日線同步轉為上揚，短線多方氣勢回溫。

籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少3,640口至2,541口，其中外資淨空單減少3,630口至61,871口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,362口至6,444口。

選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在52,000點，賣權最大OI落在20,200點; 6月W2買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在39,100點。全月未平倉量put/call ratio值由1.27上升至1.34。VIX指數下降3.77至38.66。

綜合永豐、台新期貨表示，昨日盤面呈現「跟隨美股情緒修復」格局，但市場結構問題並未真正化解，先前美股急跌後，主要靠大型科技股與空頭回補帶動反彈，短線風險偏好回溫，不過後續能否延續，關鍵仍在資金面是否持續充裕。

市場接下來有兩大觀察重點。首先是美國即將公布的CPI數據，若通膨再度升溫，市場對聯準會降息時程的預期恐將延後，其次則是近期大型IPO與企業籌資潮，包括新股上市、現金增資與可轉債發行同步增加，本質上都在與次級市場爭奪資金，形成流動性壓力。

台指期方面，指數季線乖離依舊偏大，目前資金集中於AI供應鏈，一旦美科技股波動，台股權值結構也將同步承壓，短線震盪風險仍不可忽視。

台指期 美股 未平倉

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