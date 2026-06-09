全家5月營收突破百億

全家（5903）昨（9）日公告5月營收為100.6億元，較去年同期成長7.3%，不僅創下單月歷史新高，也是月營收首度突破百億元；前五月累計營收473.96億元，較去年同期成長9.1％，創下同期新高。

全家表示，5月主要動能來自於店數增長、繳稅季省荷包販促活動奏效、掌握分眾便利飲控需求，進而帶動鮮食、一般商品皆成長，並使今年整體業績持續向上。

全家鮮食業績表現穩健，主要運用「趨勢洞察」、「本質精進」兩大策略推出多元新品。全家表示，健康食飲需求已成趨勢，健康志向運動應援、纖食應援之主食表現亮眼，輔以午、晚餐促銷機制「全家超級配」無糖茶飲搭餐優惠，便當業績跳躍性成長四成，全新減糖應援系列烘焙商品亦帶動土司蛋糕業績向上。

瞄準繳稅季省荷包需求，「狠飽系列」運用跨界聯名策略，攜平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」推出高CP大份量鮮食，帶動相關主食業績向上。三明治本質精進策略奏效，土司體全面採用匠土司，內餡食感同步升級，助攻業績穩健成長。

一般商品部份，瞄準5月省荷包及便利採買需求，App外送自取服務「Faminow」推出FMC衛生紙等民生剛需用品優惠，帶動棉、紙製品業績成長超過三成。隨氣溫入夏，推出冰品、飲料全店販促活動，且自有品牌FamiCollection同步推出天然少添加果茶新品，健康機能水亦持續熱銷，相關業績同步成長。

餐飲市場消費動能穩健，全家餐飲5月營收改寫單月歷史新高紀錄，單月月營收2.56億元、年增12.74%；累計前五月營收12.16億元，年增12.69%，創同期新高紀錄。