台新、元富投顧通過合併

台新新光金控（2887）旗下台新投顧、元富投顧昨（9）日分別召開董事會，決議通過二家公司合併案。

本次合併將以台新投顧為存續公司，元富投顧為消滅公司，存續公司名稱維持「台新證券投資顧問股份有限公司」。

本案擬由台新投顧以合併發行新股方式支付對價，預計以台新投顧普通股0.943441股換發元富投顧普通股1股；近期兩邊投顧也將召開臨時股東會確認合併時程，並於取得主管機關核准後訂定合併基準日，預計最快在今年第4季（10月）完成。

在股權架構與人事上，元富投顧原隸屬元富證券，在金控位階屬於孫公司，台新投顧原本即為金控子公司，透過本次股權調換，合併後台新投顧將維持金控子公司地位。

據了解，為處理合併事宜轉任元富投顧總經理的江浩農，待雙邊合併後，他將再次回歸合併後的台新投顧總經理。