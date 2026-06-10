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就市論勢／AI 核心供應鏈 分批買
盤勢分析
5月底以來台股「先攻高後急殺」，主因電腦展題材點燃AI多頭情緒，指數一度再創新高，反映市場對AI由雲端延伸至終端應用的強勁成長預期。然指數位處高檔且融資與槓桿資金推升環境下，市場顯露過熱跡象，評價逐漸脫離基本面，一旦缺乏新增利多或資金動能支撐，容易引發高檔震盪，甚至快速修正。
整體而言，本波回檔並非基本面轉弱，而是高估值＋資金面轉向＋事件觸發引發的正常修正，可視為多頭趨勢的中期整理。
投資建議
盤勢高檔震盪，操作上建議採取控制風險、分批布局策略，市場波動仍高，不宜過度追價，應提高現金水位並降低槓桿部位，特別是前波漲幅已大的AI高評價族群，先行調降部位。
中長線可關注基本面仍具成長動能、且受惠AI長期趨勢的核心供應鏈，如先進製程、先進封裝及高階IC設計族群，搭配分批布局。
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