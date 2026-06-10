拓凱（4536）昨（9）日舉行股東會，董事長沈文振表示，今年營運成長動能主要來自子公司新鴻洲的電子元件業務、球拍、航空及安全帽等四大領域；同時，正評估無人機、工業機器人及低軌衛星等新興應用市場，現階段在尋找合作夥伴及技術切入點。

在全球經濟環境變動及產業庫存調整逐步告一段落下，拓凱憑藉深厚複合材料技術能力、多元產品布局及穩健營運策略，持續展現經營韌性。去年稅後純益13.55億元，每股純益（EPS）14.92元，股東會通過配發現金股利8元。

展望營運，沈文振指出，目前自行車市場仍受到終端零售庫存影響，雖然品牌商與進口商庫存大多已完成去化，但零售端仍有部分庫存，市場買氣尚未完全恢復。不過，產業最辛苦階段已接近尾聲，下半年需求有望逐漸改善。

他表示，拓凱目前產品應用橫跨運動休閒、航太、醫療、工業及新興科技領域。

其中運動休閒仍為公司重要營收來源，包括球拍、自行車及安全帽等產品皆維持全球領先市場地位；航太與醫療相關業務持續穩定成長，成為公司中長期重要發展動能。

此外，因應全球淨零碳排及智慧製造趨勢，公司近年亦積極布局外骨骼機器人、無人機、人形機器人及先進複合材料等新興應用市場，藉由既有碳纖維複材技術優勢與精密製造能力，拓展未來成長新契機，打造企業第二及第三成長曲線。

同時已著手評估無人機、工業機器人及低軌衛星等新興應用市場，現階段在尋找合作夥伴及技術切入點。無人機方面，公司較傾向農業與商業應用，不會涉入大型軍用無人機市場；機器人將先從複合材料零組件與機械手臂結構件切入，利用既有碳纖維材料與製程技術優勢開發相關產品。

因應子公司新鴻洲未來上市規劃，拓凱股東會通過相關議案，將依未來申請上市規劃一次或分次辦理釋股，並於新鴻洲上市前辦理現金增資時，放棄認購全部或部分股份，以符合股權分散規定。

公司也不排除引進策略投資人，方向以與新鴻洲電子園區業務具合作綜效的電子產業終端客戶或相關夥伴為主，藉此強化未來營運發展與上市規劃。