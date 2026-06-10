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健鼎5月業績 連二月攀峰
PCB大廠健鼎（3044）昨（9）日公布5月合併營收86.54億元，連續二個月創單月新高，月增5.5%，年增46.6%。受惠記憶體與AI伺服器應用PCB兩大領域高速成長，法人看好，健鼎今年營運可望逐季走揚，全年業績挑戰新高。
健鼎前五月合併營收378.19億元，年增28.7%。健鼎規劃，今年資本支出可望突破百億元大關，以因應客戶群需求高速成長，比過往高峰80億多元增加二位數百分比。
展望本季營運，健鼎先前提到，各應用產品中，伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已拉長至下半年，PCB大廠多數朝GPU、ASIC高階AI伺服器供應，一般伺服器訂單已明顯外溢至健鼎，加上記憶體模組用板報價已逐步反應金價，兩大應用訂單成長力道明顯優於市場預期。
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