技嘉 AI 訂單看到2027年 預估第2季營收創高

技嘉（2376）昨（9）日舉行股東會，董事長葉培城表示，AI基建需求強勁，本季營收有望創新高，今年成長幅度有機會優於去年，AI相關訂單能見度更是直達2027年。

他表示，整體市場狀況非常好，AI需求持續強勁，只要客戶端基礎建設，例如資料中心電力等條件到位，今年成長動能沒有太大問題，客戶對明年的規劃也陸續展開。

產品方面，葉培城表示，技嘉並非依賴單一客戶或單一平台，而是以多元化與模組化的產品策略，因應不同客戶需求，預期今年下半年輝達B300、GB300仍是主要出貨產品，Vera Rubin平台產品也將開始導入市場，不同客戶採用新平台的時程不盡相同，因此，下半年將呈現多平台同步出貨格局。

對於上、下半年營運表現，葉培城認為，今年與去年相比，不會出現過於明顯的淡旺季落差，即便PC市場今年復甦速度略低於預期，技嘉下半年表現仍可望優於上半年，目前只要克服AI供應鏈的產能挑戰，順利滿足客戶需求，下半年成長幅度仍有進一步放大空間。

他說，目前AI資料中心最大的瓶頸是電力，不僅台灣有這個問題，各國普遍也有類似狀況；至於記憶體，客戶仍以能夠拿到貨為優先考量，價格反而是其次。

技嘉首季財報公告後股價明顯走揚，一度重回400元整數大關，昨天漲14元、收359元。

葉培城直言，若將技嘉股價與同業及非同業相比，目前本益比（PE）「肯定委屈」，而且相對偏低。

技嘉首季產品營收占比為：伺服器71.5%、顯卡19%、主機板6.5%、其他3%。由於伺服器占比已經超過七成，隨著AI強勁需求帶動下，今年業績可望續創新高。