光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸、菲律賓等地區擴產。

光聖表示，受AI數據中心的強勁需求推動，目前訂單能見度已達年底，下半年營收預期會優於上半年，數據中心的貢獻占比將維持在 80% 以上。而針對上游原物料光纖缺料的情況，公司表示會與終端客戶配合，確保採購量與價格穩定，目前原物料庫存已準備至年底。

除了光被動元件外，RF 連接器也是公司今年的成長重點之一，過去RF連接器以有線電視（CATV）為主，約占 7-8 成，但因毛利下滑與競爭激烈，近三年將其轉向 5G、低軌衛星、國防及消費性電子應用，毛利率已回升至 20% 左右。