快訊

115分科測驗／自然三科總複習！科學時事全掌握 北一女師曝1步驟物理多得分

傅子純急性白血病驟逝…醫：最常見的健康迷思 是把「疲勞」視為正常

梅雨還沒走 高雄那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林5區明停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸菲律賓等地區擴產。

光聖表示，受AI數據中心的強勁需求推動，目前訂單能見度已達年底，下半年營收預期會優於上半年，數據中心的貢獻占比將維持在 80% 以上。而針對上游原物料光纖缺料的情況，公司表示會與終端客戶配合，確保採購量與價格穩定，目前原物料庫存已準備至年底。

除了光被動元件外，RF 連接器也是公司今年的成長重點之一，過去RF連接器以有線電視（CATV）為主，約占 7-8 成，但因毛利下滑與競爭激烈，近三年將其轉向 5G、低軌衛星、國防及消費性電子應用，毛利率已回升至 20% 左右。

營收 菲律賓 中國大陸

延伸閱讀

廣達營收／5月3114億元、年增94%創歷史同期新高 AI伺服器需求仍強勁

國巨5月營收績增7% 創新高 AI 相關應用需求火熱 預期下半年逐步增溫

威剛營收／5月129.4億元、年增210.4% 連3月改寫歷史新高

雄獅營收／5月28.46億元、年增9.76% 創同期新高

相關新聞

光聖營收／5月17.2億元 月增94%、年增116%創新高 訂單能見度直達年底

光聖（6442）9日公告5月營收17.25億元，月增94.7%，年增116%，創下單月營收歷史新高。公司表示，營收爆衝有部分是受到4月遞延認列所影響。目前產能都已兩班制滿載，訂單能見度直達年底，未來將會視客戶需求，在台灣、中國大陸、菲律賓等地區擴產。

文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍 站上單月歷史次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布5月業績，呈現小幅月減，不過仍為單月歷史次高表現。

宏碁營收／5月261億元、年增36.5% 為13年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布5月營收為261.66億元，月減16.43%、但年增36.5%；累積今年前五月營收為1,299.08億元，年增31%，5月份及累積前五月營收皆雙雙創下13年來新高。

健鼎營收／5月86.5億元創新高

PCB大廠健鼎（3044）今日公布五月份合併營收初估約為新台幣86.54億元，較創新高的四月營收82億MOM成長5.5%，與去年同期的59.05億元YOY成長46.6%。連續兩個月改寫單月歷史新高。

可成營收／5月9.17億元 月減4.2%、年減48.3%

金屬機殼廠可成（2474）9日公告5月自結營收為9.17億元，月減4.2%；累計前五月合併營收為56.5億元，年減26%。

技嘉股東會／訂單看到2027年 今年成長幅度優於去年

技嘉（2376）9日舉行股東會，董事長葉培城會後表示，人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，訂單能見度已經看到2027年，今年的需求相當明確，今年業績成長幅度有機會優於去年的成長幅度，第2季業績有機會創新高，並逐季成長，下半年輝達（NVIDIA）B300、GB300與Vera Rubin等平台陸續出貨下，可望優於上半年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。