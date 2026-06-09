文曄營收／5月1,979億元 月減6.2％、年增1.52倍...站上單月歷史次高

半導體通路商文曄（3036）於9日公布5月業績，呈現小幅月減，不過仍為單月歷史次高表現。

文曄5月合併營收為1,979.24億元，月減6.2％、年增1.52倍，累計前五月合併營收約9,032.17億元，年增約104％。

文曄先前公布第2季財測，在1美元兌新台幣31.6元的匯率假設基礎上，單季合併營收預估落在5,600億至5,900億元之間，中位數約為5,750億元，季增16％；毛利率估計約落在3.23％至3.33％之間；歸屬母公司業主稅後淨利預估中位數約81億元，季增約16％，年增約186％，每股純益預估中位數約6.41元。

展望今年，文曄董事長鄭文宗指出，看到AI需求十分強勁，雲端服務供應商也持續上修資本支出，反映在該公司資料中心與通訊相關營收成長。同時，工業應用已從去年第3季回到年增軌道上，預期本季也將持續此趨勢，今年應有不錯的復甦表現。至於車用電子部分，亞洲市場庫存調整狀況有愈來愈穩定的跡象，歐美市場則穩健復甦。