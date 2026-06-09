所羅門股東會／持續衝刺AI相關解決方案 盼今年成長幅度大

所羅門（2359）於9日召開股東會，該公司董事長陳政隆表示，去年其AI相關解決方案的表現倍增，希望今年也有滿大的成長幅度。

所羅門去年合併營收為42.48億元，年增21.2％，每股純益為1.23元，今年前五月合併營收為17.66億元，年減3.2％，首季每股純益為0.78元。

所羅門的AI解決方案正朝向軟硬整合模式發展，將提升平均銷售單價。陳政隆認為，這是正向發展，現階段主要是歐美客戶方面的業務發展較快。至今大約共已有五、六百個AI業務客戶，其中重複購買的比率大約四成左右。

同時，所羅門於上半年接到不少發電機訂單，比去年全年還多，陳政隆指出，這項業務目前以台灣與大陸市場為主，尤其在台灣方面不管是AI資料中心或半導體廠建置，相關需求都滿暢旺，如果陸續於下半年交貨，預期將可帶動業績成長表現。