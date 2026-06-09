宏碁營收／5月261億元、年增36.5% 為13年同期新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布5月營收為261.66億元，月減16.43%、但年增36.5%；累積今年前五月營收為1,299.08億元，年增31%，5月份及累積前五月營收皆雙雙創下13年來新高。

宏碁營運亮點分別包括：個人電腦營收5月年增32.7%；累計前五月年增31.1%。顯示器產品營收5月年增30.7%；累計前五月年增0.8%。電競及遊戲業務營收5月年增31.6%；累計前五月年增38.4%。商用產品營收5月年增60.8%；累計前五月年增49.0%。平板電腦營收5月年增66.7%；累計前五月年增41.0%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵。非電腦及顯示器相關事業營收占5月營收之33.1%、累計前五月營收之33.5%。除此之外，旗下公開發行子公司皆已發布五月營收，大多受惠AI應用場景擴展帶動新需求，營收表現亮眼；孵化中的事業中尤以宏碁智通公司為亮點，5月營收年增14.7%，累計前五月年增84.1%。

宏碁於6月2日至5日在台北舉行的COMPUTEX 展會上展示多款創新產品，包含最新一代 AI PC、電競裝置與涵蓋智慧眼鏡的視覺解決方案等，並同步展出平板電腦、商用桌上型電腦、工作站以及企業級 AI 解決方案。此次，宏碁更另設商務專屬展區，展示旗下子公司在智慧醫療、工業電腦、智慧支付與邊緣 AI 等領域的實力，突顯集團朝向更具韌性的營運模式。