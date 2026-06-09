可成營收／5月9.17億元 月減4.2%、年減48.3%

金屬機殼廠可成（2474）9日公告5月自結營收為9.17億元，月減4.2%；累計前五月合併營收為56.5億元，年減26%。

針對5月營收下滑，可成解釋，主因低價筆電新品上市，對既有中高階產品組合形成排擠效應；加上料件短缺，品牌客戶優先將晶片資源配置於手機，導致筆電等產品排程相對遞延。

展望後市，可成表示，公司將持續推動醫療器材、半導體設備、航太/無人機、AI伺服器等新業務布局，預期6月起新客戶專案將逐步進入量產階段，全年營收貢獻有望達雙位數；惟關鍵零組件供應吃緊與價格上揚情況短期內仍不易緩解。綜合考量供應鏈瓶頸、成本壓力及終端需求等不確定性，本公司對2026年營運展望維持審慎偏保守立場。