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華碩營收／5月年增9.3% 創同期新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年5月集團營收為690.94億元，月減15.65%、年增9.3%，創同期新高紀錄。

累計華碩今年前五個月集團營收達3,593.79億元，年增34.54%；在品牌營收方面，5月為627.11億元，月減18.63%、年增7.01%。累計前五個月營收為3,338.28億元，年增36.16%。

華碩因先前股價飆漲，故公布今年4月簡易財務數字，稅前淨利50.5億元，年增222.48%；歸屬母公司業主淨利53.13億元，年增283.02%，單月每股純益達7.15元。

展望第2季，華碩預估，PC產品營收季比、年比皆增長10～15%；零組件業務較上季持平、但年減10%，伺服器業務維持強勁增長動能，季增50%、年增200%。

針對伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前指出，目前對第2季與下半年訂單能見度掌握度相當高，尤其新興雲端服務商（Neo Cloud）客戶需求持續增加，加上全球大型雲端服務供應商（CSP）資本支出持續上修，AI基礎建設需求仍相當強勁。

此外，企業端AI推論需求快速升溫，以及政府主權AI建設需求浮現，也成為推升AI伺服器接單的重要動能。

胡書賓強調，隨著華碩第1季AI伺服器業務已實現翻倍成長，加上對訂單能見度持續提升，故此，上修伺服器業務全年展望，由先前預期今年營收增長50～100%的目標區間，目前已有信心達成全年100%的營收成長目標。

胡書賓指出，華碩已達到業界相對健康的獲利能力，有信心AI伺服器成為長期成長的第三支柱。

在PC業務展望方面，華碩共同執行長許先越分析，今年整體PC市場仍受到記憶體與CPU等關鍵零組件價格大漲影響，各市調機構普遍預估全年PC市場出貨量將年減10~15%。不過由於ASP提升，整體PC市場營收仍有機會持平甚至小幅成長。

許先越強調，雖然整體PC市場預估呈現衰退，但華碩仍希望全年PC出貨量能維持與去年相當的水準，而在產品ASP提升帶動下，公司預期今年PC業務營收仍可望交出成長表現。

華碩 營收 股價

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