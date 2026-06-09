技嘉股東會／訂單看到2027年 今年成長幅度優於去年

技嘉（2376）9日舉行股東會，董事長葉培城會後表示，人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，訂單能見度已經看到2027年，今年的需求相當明確，今年業績成長幅度有機會優於去年的成長幅度，第2季業績有機會創新高，並逐季成長，下半年輝達（NVIDIA）B300、GB300與Vera Rubin等平台陸續出貨下，可望優於上半年。

他表示，整體市場狀況非常好，AI需求持續強勁，只要客戶端基礎建設例如資料中心的電力等條件到位，今年成長動能沒有太大問題，且成長幅度有機會優於去年。他指出，從訂單狀況來看，今年需求已相當清楚，客戶對明年的規劃也陸續展開，整體訂單能見度已逐步延伸至2027年。

產品方面，葉培城表示，該公司並非依賴單一客戶或單一平台，而是以多元化與模組化的產品策略，因應不同客戶需求，預期今年下半年B300、GB300仍將是主要出貨產品，VR平台產品也將開始導入市場，不同客戶採用新平台的時程不盡相同，因此，下半年將呈現多平台同步出貨的格局。

對於上下半年營運表現，葉培城認為，今年與去年相比，不會出現過於明顯的淡旺季落差，雖然個人電腦（PC）市場今年復甦速度略低於預期，但下半年表現仍可望優於上半年，目前只要克服AI供應鏈的產能挑戰，順利滿足客戶需求，則下半年成長幅度仍有進一步放大的空間。

他說，目前AI資料中心最大的瓶頸是電力，但不是只有台灣有這個問題，而是各國普遍的狀況；至於記憶體，目前客戶主要仍是以能夠拿到貨為第一考量，價格的考量反而是其次。

技嘉在首季財報公告後股價明顯走揚，一度重回400元整數大關，但葉培城仍覺委屈。他表示，若將技嘉與同業及非同業相比，目前本益比（PE）「肯定委屈」，而且相對偏低。

技嘉第1季產品營收占比，伺服器占71.5%、顯示卡19%、主機板6.5%、其他3%。由於伺服器占比已經超過七成，在AI強勁需求帶動下，今年業績可望續創新高。