仁寶營收／5月704億元、年增22.3% AI伺服器將持續帶動成長

仁寶（2324）9日公布5月合併營收 704.61 億元，較上月減少 2.1%，較去年同期增加 22.3%。今年前五月累計合併營收為 3,437.45 億元，累計年增加 7.7%。兩者皆較去年成長，顯示仁寶調整體質有成，營收正逐步回升。

仁寶先前表示，今年開始AI伺服器業務將進入高速成長期，公司有信心達到伺服器營收逐年翻倍，成為繼PC及智慧通訊裝置後的第三根營運支柱。與此同時，公司也不會放下對新興領域的研發投入，如量子電腦、低軌衛星等產業，也都在公司的規畫之中。

仁寶目前已經在企業客戶、領先的雲端服務供應商及區域客戶方面取得顯著進展，藉由開發多個 AI 伺服器平台，並提升了散熱、電源及系統整合技術，為拿下客戶奠定穩固基礎。同時，為了滿足客戶需求，仁寶正於北美推動一項 5.29 億美元的投資案，位於德州的新廠預計將於今年下半年量產；同時台灣與越南也都同步擴充產能，旨在強化供應鏈韌性並滿足多元化的區域生產需求。