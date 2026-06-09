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台達電5月營收589億元年增43% 歷史次高

中央社／ 台北9日電

台達電今天公布5月營收新台幣589.62億元，月增0.5%，年增43.7%，為歷史次高，僅次於今年3月的597.79億元。

累積台達電今年前5月營收2770.06億元，比去年同期成長38%。

台達電董事長鄭平在4月底的法說會中表示，台達電今年成長主要動能仍然來自AI。根據台達電今天揭露5月4大業務範疇營收比重，其中電源及零組件事業群營收占比達過半的54%，另外包含AI散熱方案在內的基礎設施事業群占比為33%，兩者合計比重高達87%。

至於電動車市場持續逆風，台達電5月交通事業群營收占比降到僅5%，比起去年同期的9%明顯降低。

獲利方面，鄭平表示，台達電第1季毛利率攀升，主因包括產品組合及經濟規模。他認為，隨著AI資料中心需求快速成長，相關產品毛利率高於整體平均，並帶動經濟規模放大，看好台達電高毛利率的情況可望維持一段時間。

營收 台達電 新台幣

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