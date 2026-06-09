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動力營收／5月6,387萬元、月減29.3% 客戶拉貨審慎

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動力-KY（6591）於9日公布2026年5月合併營收達6,387萬元，月減29.37％。累計2026年1至5月合併營收為4.79億元，較去年同期減少39.99％。動力-KY表示，短期營收表現主要受到AI伺服器市場需求持續熱絡，帶動產業供應鏈資源重新配置並轉向AI相關應用及記憶體等關鍵零組件成本上升，消費端換機周期需求遞延等因素影響，使得泛電競相關客戶訂單拉貨節奏趨於審慎，進而影響5月及累計前5月出貨表現。

動力表示，今年以來PC GPU市場雖仍面臨成本與終端需求變數干擾影響短期營運表現，而面對短期市場波動，公司將持續與客戶密切掌握終端銷售與新品專案時程，並透過產品設計優化、供應鏈管理及成本控管，降低景氣循環與零組件價格波動對營運影響，隨著高階GPU、AI PC、電競筆電及創作者設備對散熱效率、噪音控制、產品壽命與結構設計要求提高，動力將持續強化風扇產品之高風壓、高風量、低噪音與高可靠度設計能力，提升在高階電競與多元利基領域拓展之競爭力。

展望2026年第2季，動力仍密切留意記憶體與相關零件成本、客戶庫存調整及終端換機需求變化，同時持續積極推動工控、伺服器、車載電子等非電競應用市場的重要產品布局，以分散單一市場波動並打造中長期成長動能。

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