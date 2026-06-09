精誠營收／5月44.61億元 下半年持續推動AI應用落地

精誠（6214）資訊9日公布5月合併營收為44.61億元，月增6.3%，年增45.8%；今年前5月累計合併營收為206.27億元，較去年同期的161.66億元增加27.6%，當月與累計營收雙創同期新高。公司表示，企業AI轉型需求逐步擴大，下半年將會繼續推動AI應用落地。

精誠資訊表示，5月營收主要受惠於高科技製造業與交通運輸業等大型客戶專案持續推進，帶動軟體採購及相關建置需求成長；同時，隨著企業AI轉型與數位升級需求持續擴大，也帶動代理經銷產品及專業技術服務表現，為整體營運挹注穩健成長動能。此外，資安需求熱度不減，帶動業務持續增長，也為營收做出貢獻。

展望下半年，精誠將持續推動AI應用落地，整合算力、算法與算術三大核心層面，以企業智慧中樞為核心，協助企業整合內外部資料，建立可信任的企業知識基礎，再進一步發展具備推理、分析及執行能力的 AI Agent，協助企業完成報告產生、文件審查、事件分析、流程自動化等工作。目前相關技術已成功應用於政府、金融、電信、製造及醫療等產業。

此外，積極推動「全球IT服務」，爭取台商出海商機。串聯東南亞、日本、美國等24國通路夥伴與在地團隊，支援台商跨國專案與海外布局，提供跨域CBD運籌服務，協助台商解決出海的稅務、法務、人流、資金流、與物流等等繁瑣的行政問題，讓精誠的客戶可以享有與臺灣總部同等級的資訊服務內容，未來可望逐步提升海外營收占比。