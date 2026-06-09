光寶科營收／5月174億元 月增4%、年增30%

美股費半指數強彈逾5%，點火台股9日多頭反攻氣勢，大盤開盤即上漲184.84點。盤中在聯發科（2454）觸及漲停領軍下，被動元件族群全面跟上多頭腳步，不僅蜜望實（8043）剽悍拉出第2根漲停，龍頭老大國巨*（2327）也在處置出關首日爆量攻上漲停，站回全短均線之上。強大氣勢帶動大毅（2478）、今展科（6432）、信昌電（6173）、日電貿（3090）、光頡（3624）等隨之亮燈，興櫃股年程（3117）更飆升逾2成，族群連袂勁揚。

2026-06-09 11:13