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光寶科營收／5月174億元 月增4%、年增30%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
光寶科。記者吳康瑋／攝影
光寶科。記者吳康瑋／攝影

光寶科（2301）5月合併營收174億元，月增4%、年增30%，受惠AI與雲端高階伺服器電源及高效備援電池系統需求強勁，推升營收年月雙增；累計今年前5月合併營收775億元、年增23%。

雲端及物聯網部門5月營收占比達56%；其中，AI、雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增逾八成。

光電部門營收占整體15%；其中，高階光耦合器於工控、新能源與AI伺服器電能管理系統、不可見光於感測應用、以及高階可見光之高集成、微型化指示燈應用於 AI 伺服器與交換器之需求穩定成長。

資訊及消費性電子部門營收占整體29%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，低軌衛星與高階電源需求穩定成長。

光寶科 營收 伺服器

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