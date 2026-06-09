大立光股東會登場+外資喊買及調高目標價 股價飆漲停3,885元鎖死

大立光（3008）股東會登場，美系外資看好大立光在共封裝光學（CPO）的布局，將評等由中立調升至買進，目標價調高到5,325元；9日股價以3,800元開高後衝上漲停3,885元鎖死；光學股也是大漲表現玉晶光（3406）、揚明光（3504）、今國光（6209）、先進光（3362）等同步亮燈漲停。

大立光日前公告4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元；以首季獲利推算，累計今年前4月每股純益60.58元。

大立光5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；累計今年前5月合併營收254.95億元，年增15%；大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。

大立光上周參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展出CPO相關解決方案，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array），吸引外界高度關注，也是9日股東會中市場關心的焦點。

美系外資看好大立光在CPO的布局，加上即將到來的蘋果新機周期效應，將評等由中立調升為買進，目標價由3,535調高至5,325元。

大立光早盤以3,800元開高後一路衝上漲停3,885元鎖死；大立光鎖漲停，光學股同步大漲，玉晶光、揚明光、今國光、先進光等都亮燈漲停；亞光（3019）盤中漲逾7%。