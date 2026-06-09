快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光股東會登場+外資喊買及調高目標價 股價飆漲停3,885元鎖死

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

大立光（3008）股東會登場，美系外資看好大立光在共封裝光學（CPO）的布局，將評等由中立調升至買進，目標價調高到5,325元；9日股價以3,800元開高後衝上漲停3,885元鎖死；光學股也是大漲表現玉晶光（3406）、揚明光（3504）、今國光（6209）、先進光（3362）等同步亮燈漲停。

大立光日前公告4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元；以首季獲利推算，累計今年前4月每股純益60.58元。

大立光5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%；累計今年前5月合併營收254.95億元，年增15%；大立光指出，6月客戶需求差不多，但因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。

大立光上周參加台北國際電腦展（COMPUTEX），展出CPO相關解決方案，包括多通道微透鏡陣列（PMLA）及多通道的光纖陣列（Fiber Array），吸引外界高度關注，也是9日股東會中市場關心的焦點。

美系外資看好大立光在CPO的布局，加上即將到來的蘋果新機周期效應，將評等由中立調升為買進，目標價由3,535調高至5,325元。

大立光早盤以3,800元開高後一路衝上漲停3,885元鎖死；大立光鎖漲停，光學股同步大漲，玉晶光、揚明光、今國光、先進光等都亮燈漲停；亞光（3019）盤中漲逾7%。

大立光 CPO 玉晶光

延伸閱讀

大立光、揚明光談新業務

大立光股東會／會中通過發行限制員工權利新股 預計發行700張

大立光股東會／董事長林恩平：新機因排程因素 預估第4季將比往年忙

台股急殺後強彈！亞電鎖漲停、精測瀕跌停翻紅大漲8%

相關新聞

009803報酬狠甩0050！老牛拆解「選股1機制吃香」：年化配息9%是後者3倍

前幾天群組有人問：「 老牛，市值型ETF不就是無腦買大盤嗎？009803跟0050差在哪？ 」 我直接貼出今年成績單：009803至今報酬率71.2%，硬是領先了老大哥0050的61%，在市值型ETF裡，10.2%的差距絕對不是零頭！今天就來聊聊，為什麼我自己會多看玉山市值動能50（009803）一眼。

台積電266萬股東...是第2名中鋼的兩倍！懶錢包點「手握5張就是前4%」：長期持有沒想像中多

台股近年多頭行情氣勢如虹，高居市值第一的護國神山台積電（2330）無疑是引領大盤上攻的權值之王。 理財型YouTuber懶錢包台灣集中保管結算所截止至5月29日的最新數據，針對台積電的股東結構進行深度剖析。 她指出，雖然台積電近年在 AI 熱潮推動下躍升為亞洲市值第一、全球前十的巨無霸企業，但高達266萬名的股東中，實際上高達八成以上的投資人仍處於起步階段，屬於「 手中張數不夠、幾百趴漲幅也難改變人生 」的零股小資族。

正二真能放長期？網揭重點「不是商品」…高手曝持股獲利早翻倍

近年台股在AI浪潮帶動下屢創新高，市值型ETF與槓桿ETF成為投資人熱門話題，其中追蹤台灣50指數兩倍報酬的「0050正2」更被不少投資人視為長線投資工具。不過，一名網友近日在Dcard發文詢問「正二真的適合長期持有嗎？」並透露朋友打算賣掉0050改買正二，引發熱烈討論。網友看法兩極，有人認為正二長期績效驚人，也有人警告槓桿商品風險遠高於一般ETF，不能只看到上漲時的報酬。

正2ETF只推0050正2？網友點出「多個關鍵」：市場規模大容易進出

近年台股持續創高，加上0050與各類槓桿型ETF績效亮眼，讓「正2 ETF」成為不少投資人討論焦點。近日一名網友在Dcard股票板發文詢問，為何大家提到槓桿ETF時，幾乎都推薦0050正2，而非其他追蹤加權指數的正2產品，引發熱烈討論。網友們從流動性、費用率、品牌知名度到追蹤誤差等角度分析，也讓不少新手投資人更了解槓桿ETF的選擇邏輯。

川普施壓Fed降息！網猜「背後政治目的」：年底前利率仍按兵不動

美國總統川普再度公開施壓聯準會，要求新任主席華許降息，並稱美國經濟表現良好，不應因升息而遭到「懲罰」。相關新聞在PTT股板引發熱烈討論，網友指出，目前市場預期年底升息機率偏高，但在川普強力施壓下，聯準會是否真敢逆風升息仍是疑問，最可能結果或許是維持利率不變，若未如市場預期升息，甚至可能引發一波報復性上漲。

千萬買0050正二（00631L）⋯2年帳面獲利逾2200萬元！網曝隱藏風險：不適合所有人

正2是不少投資人的最愛，一名網友在PTT分享自己投資元大台灣50正2（00631L）的成果，引發熱議。他表示自己在2024年前投資績效不理想，之後決定改變策略，專注布局槓桿型ETF正二商品，除了自有資金約500萬元外，還透過500萬元信貸加碼投入，並將後續獎金、分紅持續投入市場。經過兩年多的累積，目前帳面獲利已超過2200萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。