國巨出關「績」情飆漲停！被動元件族群掛一排紅燈 興櫃小兵暴衝逾2成

美股費半指數強彈逾5%，點火台股9日多頭反攻氣勢，大盤開盤即上漲184.84點。盤中在聯發科（2454）觸及漲停領軍下，被動元件族群全面跟上多頭腳步，不僅蜜望實（8043）剽悍拉出第2根漲停，龍頭老大國巨*（2327）也在處置出關首日爆量攻上漲停，站回全短均線之上。強大氣勢帶動大毅（2478）、今展科（6432）、信昌電（6173）、日電貿（3090）、光頡（3624）等隨之亮燈，興櫃股年程（3117）更飆升逾2成，族群連袂勁揚。

帶動資金追捧的關鍵，在於國巨最新公布的營運表現再創佳績。國巨5月營收達150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，改寫單月歷史新高；累計前5月營收672.63億元，同步刷新歷年同期紀錄，年增27.4%。

國巨指出，AI相關應用需求持續強勁，不論標準品或特殊品皆維持穩定成長，客戶庫存仍處於健康水位，因此推升5月營收續創新高。不過，公司仍將持續關注全球關稅政策與匯率波動對後續營運帶來的潛在影響。

市場更關注的是AI需求帶來的接單動能。董事長陳泰銘日前透露，目前接單出貨比（B/B Ratio）已達1.3，明顯高於先前法說會預期，部分產品線甚至達1.2至1.3以上，顯示訂單持續大於出貨。執行長兼總經理王淡如也指出，受惠AI應用快速擴張，公司產能利用率已接近滿載。

展望後市，陳泰銘表示，國巨一般品稼動率可望提升至80%以上，特殊品則有機會突破90%，並持續推進產品組合優化及全球布局等四大長期策略。由於AI伺服器所需高壓MLCC需求暢旺，法人預估相關產能利用率已達95%以上，並看好國巨2026年全年營收有機會挑戰1,587億元新高。

此外，國巨近年透過多起海外併購案持續擴大高階產品布局，效益也逐步顯現。公司首季毛利率穩居38%以上，每股純益達3.9元，在獲利能力提升與AI需求加持下，成為今日被動元件族群強勢噴出的核心指標。隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及車用電子需求持續升溫，市場資金正重新聚焦被動元件產業的成長潛力。