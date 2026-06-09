不靠台積電！聯發科、台達電領軍衝鋒 台股強彈逾千點

美股費城半導體指數周一強彈5.61%，台股9日開高走高，展現強彈氣勢，不過，權王台積電（2330）表現平淡，領軍衝鋒的主角換人做，改由權值二哥聯發科（2454）擔綱，一度衝達漲停4,475元，權值三哥台達電（2308）也大漲，加上金控股助陣，推升大盤指數盤中一度強彈逾千點。

美股上周五重挫後，周一止跌回穩，資金重新回流AI與半導體族群，由於伊朗與以色列宣布停止相互攻擊，市場對中東緊張局勢升溫的擔憂暫時緩解，加上投資人逢低布局科技股，美股四大指數漲多跌少，尤以費半指數彈升5.61%最為強勁，美光狂飆9.87%為最大亮點，輝達也上漲1.73%

台股9日止跌反彈，早盤以43,687.62點開出，上漲184.84點，台積電以2,305元開出後一度衝達2,315元，但盤中回落至平盤2,295元，隨後再拉升至2,305元；不過，領軍大盤上衝的要角改由聯發科擔綱，股價開高後一度衝達漲停4,475元， 盤中漲幅逾9%，影響大盤指數逾200點。

台達電以2,265元開出，一度衝達2,415元，盤中漲幅逾6%，影響大盤指數約133點，權值二哥、三哥成為貢獻大盤漲點的兩大要角，另外，權值股還有日月光投控（3711）、聯電（2303）、欣興（3037）同步大漲；金融股也來助陣，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）擠進貢獻指數的前十名個股。

台股指數強彈開高走高，盤中在權值股、金融股衝鋒下，大盤指數一度衝達44,536.93點，上漲1,034.15點，展現強勁漲勢。