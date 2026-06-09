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SpaceX即將上市 低軌衛星概念股勁揚
低軌衛星大廠SpaceX即將上市，低軌衛星概念股今天盤中大漲，高頻微波元件與濾波器供應商昇達科高點至1920元，勁揚7.56%；生產高階高密度連接板（HDI）華通達274元，漲逾7%；啟碁則是打入Starlink衛星供應鏈，漲6.03%至290元。
太陽能電池廠元晶小漲，生產高階銅箔基板（CCL）的台光電達5040元，漲逾4%、聯茂達253.5元，上揚4.1%。
研調機構集邦科技（TrendForce）指出，SpaceX除持續擴大衛星寬頻服務版圖外，積極布局手機直連衛星、AI太空運算及太空太陽能（Space-Based SolarPower, SBSP）等新興領域，並透過擴建自有太空AI運算晶片廠Terafab，強化垂直整合能力，推動低軌衛星產業由通訊服務邁向運算服務新階段。
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