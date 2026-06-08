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勤誠營收／5月25.17億元 創歷史次高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI機殼廠勤誠（8210）8日晚間公告5月營收25.17億元，月增21.8%、年增37.3%，單月營收創歷史次高，業績表現不俗。

勤誠累計前五月營收116.9億元，年增46.8%，創歷史新高。展望未來，勤誠執行長陳亞男曾指出，隨著新專案於5月已順利銜接，且下半年將迎來一家大型CSP客戶的ASIC產品放量，整體營運動能已步入「起飛期」，下半年維持逐季向上的樂觀基調。

為因應機箱與機櫃兩大動能放量，勤誠積極展開全球製造布局，除中國新增的機櫃產線預計於6月完成外，公司將在台中打造的機櫃超級工廠則邁向全自動化製程，並規劃成立先進焊接技術實驗室，藉此提高接單競爭力。

陳亞男指出，客戶需求正逐步轉向機櫃層級（Rack Level），公司秉持匠人精神，已在機箱領域做到難逢敵手，因此將業務延伸至機櫃，除標準IT機櫃外，更跨入Switch機櫃與高難度的CDU水冷機櫃，目前皆已成功打樣，未來機櫃業務目標一定要做到世界第一。

針對海外產能，陳亞男指出，目前建置中的美國與馬來西亞兩大新廠，未來都將有高達七成產能支援機櫃生產，且內部正計劃增設越南廠，藉此分散地緣政治風險，滿足客戶需求。

據悉，勤誠因在開發階段即站在機構know-how立場提供客戶建議，並透過完備的DFX知識庫，將過去複雜機櫃所需的溝通縮短一半，顯著提升開發效率，因此深獲客戶信任，也是該公司的客戶黏著度遠較同業高的關鍵武器。

營收 勤誠

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