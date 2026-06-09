雍智2026年產能規劃提升50%

測試介面廠雍智（6683）昨（8）日召開股東會，總經理劉安炫表示，積極切入AI相關高階測試市場，ASIC新專案進展順利，預計下半年開始貢獻營收，明年將放量。因應客戶需求持續攀升，今年整體產能規劃至少提升50%。法人看好，雍智今年營收年增雙位數百分比無虞。

受惠高階探針卡產品逐步開花結果，雍智今年營收結構將出現明顯變化，公司預估，前段探針卡產品營收占比將提升至約50%，較去年大幅成長，顯示高附加價值產品已逐漸成為營運主軸，有助提升整體毛利率與獲利能力。

因應客戶未來需求成長，雍智今年持續擴產，整體產能規模預計年增至少50%。鎖定高階探針卡製程與產線優化，以滿足AI晶片、ASIC及先進封裝等新興應用需求。

雍智同步搶進矽光子商機，公司透露，當前已出貨矽光子相關探針卡予美系大廠，並持續追蹤市場發展趨勢。