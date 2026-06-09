觸控IC大廠義隆（2458）昨（8）日於法說會宣布，進軍矽光子領域，投資美商沛達（PETA）並與其展開合作，為AI相關領域布局再下一城。

至於備受矚目的無人機新業務，義隆透露，相關產品線6月開始進一步切入模組出貨，預期接下來到明年，相關業績將可望呈現數倍增長態勢，持續搶占非紅供應鏈商機。

義隆昨日宣布進軍矽光子領域，投資美商沛達（PETA），取得其超過15％股權，成為其主要法人股東，雙方並進行技術合作。義隆表示，希望雙方合作，接下來希望能盡快有好成績。

在義隆與沛達的合作內容上，由沛達負責光子積體電路（PIC）部分，義隆則負責電子積體電路（EIC）部分，包含轉阻放大器（TIA）與雷射驅動等。

沛達指出，與義隆合作後，會先開發3.2T的近封裝光學（NPO）產品，將應用於資料中心的水平擴充（Scale-out）光學領域，希望明年可開始供應。

義隆昨日並秀出多項無人機產品，董事長葉儀晧提到，該公司先前已出貨相關ISP影像處理晶片，以及應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片。6月起，又新增具備AI功能的相機模組出貨，帶動平均銷售單價提升。另外，台灣無人機大廠雷虎日前也宣布與義隆攜手合作。

法人評估，義隆目前無人機產品線占整體業績比重約僅低個位數百分比，但明年有機會達高個位數百分比，相關營收將呈現數倍增長。

義隆首季歸屬母公司業主淨利7.05億元，年增28.4％，每股純益2.46元，單季AI相關業績比重已達7％。展望第2季，義隆預期，營收介於32億至34億元之間，約季減0.7％至季增5.4％，毛利率介於46.5％至49.5％之間。

義隆昨日股價相對有撐，收盤下跌2元，收在156.5元。