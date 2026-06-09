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就市論勢／伺服器 ODM、散熱 吸睛
盤勢分析
近期全球股市持續反映AI產業景氣上修，美國經濟維持溫和成長格局。美國5月ISM製造業指數回升至50附近，服務業維持擴張區間，就業市場雖較去年降溫，但仍展現韌性。市場預估美國第2季GDP年化成長率約落在2%至2.5%區間，經濟並未出現明顯衰退風險。
美國核心PCE年增率持續朝Fed目標區間靠攏。市場目前預期2026年下半年Fed仍有進一步降息空間。資金面來看，全球股票型基金持續流入科技產業，顯示投資人風險偏好依然強勁。
本次COMPUTEX與輝達GTC Taiwan再次確認AI已從Generative AI正式進入Agentic AI階段。
投資建議
AI產業已由單純GPU擴展至完整AI Factory生態系，輝達、AMD、博通等核心運算平台仍將受惠於AI基礎建設擴張，而台積電（2330）先進製程與先進封裝產能利用率維持高檔，顯示AI資本支出尚未出現放緩跡象。
AI供應鏈仍為資金聚焦方向。伺服器ODM、散熱、PCB、高速連接器、光通訊、記憶體與先進封裝設備廠訂單能見度看至2027年。
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