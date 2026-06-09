載板龍頭PCB大廠欣興（3037）昨（8）日公布5月營收140.6億元，月增0.9%，年增32.4%，累計今年前五月營收654.39億元，年增26.8%，雙創新高紀錄。

欣興也公告旗下蘇州群策H股掛牌送件，以及將增資發行海外存託憑證，發行普通股4萬至5萬張，以支應外幣購料需求。

欣興公告子公司蘇州群策科技正式向香港聯合交易所遞交主板上市申請文件，目前透過子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司蘇州群曄企業管理，共持有蘇州群策共計13億2,254萬3,031股，占蘇州群策約90.44%，預計在明年上半年完成掛牌。

欣興昨也公告董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，目前大股東均放棄認購，全數提撥以參與發行海外存託憑證方式，對外公開發行。