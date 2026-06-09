遠傳擴張 遠東新母憑子貴

遠東新（1402）旗下電信事業遠傳（4904）攜手亞馬遜積極布局低軌衛星市場，成集團獲利引擎之一。遠東新持有遠傳33%股權，為最大股東，隨遠傳在5G、數位服務及低軌衛星等新業務布局持續推進，遠東新可望母憑子貴。

遠傳電信與亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路「Amazon Leo」（Kuiper計畫）近期簽署合作協議，成為台灣授權經銷商。目前正陸續向數發部與NCC等主管機關提出申請，最快預計於2027年正式投入商轉。

業內指出，全球低軌衛星產業快速發展，隨著SpaceX旗下Starlink持續擴大全球衛星部署規模，以及亞馬遜Kuiper、AST SpaceMobile等國際業者積極投入市場，低軌衛星已逐漸從建置期邁向商業化成長階段。

至於遠東新本業方面，受惠循環材料與綠色產品需求成長之際，轉投資事業也持續扮演獲利推手。集團旗下事業涵蓋生產、電信、百貨、金融及土地開發等領域，其中遠傳近年表現最受市場關注。

根據遠東新揭露資料，其持有遠東集團上市櫃事業投資市值合計達1,654億元，帳面價值約881億元，顯示集團長期持有的核心事業具備可觀潛在價值。其中，遠傳為最重要資產，遠東新持股33%，對應投資市值達1,114億元，占整體上市櫃事業投資市值逾六成，遠高於其他事業體，除遠傳外，遠東新持有亞泥26.5%，帳面價值約334億元，對應市值約292億元，為第二大投資部位。

其中，市場近年關注的焦點，則是遠傳積極切入低軌衛星通訊市場。隨全球衛星通訊應用逐步擴大，從偏遠地區通訊、海事及航空服務，延伸至企業備援網路與物聯網應用，低軌衛星被視為下一波通訊產業的重要成長方向。

特別的是，遠東新旗下資產開發事業也逐步展現成果。其中，位於板橋台北遠東通訊園區（Tpark）的住宅案「遠揚之森」二期銷售表現亮眼，成為未來幾年資產開發事業的重要成長動能。

遠東新表示，遠揚之森二期共規劃兩棟住宅大樓、430戶。其中去年928檔期推出的第一棟目前已接近完銷，今年329檔期推出的第二棟則已售出逾四成，帶動整體銷售率達約七成。

若以每坪開價約120萬元估算，二期可售面積約1.5萬坪，加計停車位後，總銷金額將接近180億元。