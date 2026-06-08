台積電廠務副總經理申報贈與500張持股 市值逾11億元

公開資訊顯示，台積公司廠務副總經理莊子壽今日申報贈與500張持股，預定轉讓後持股降至約 1,995,165股，有效轉讓期間為115/06/08 ~ 115/06/10。若以台積電（2330）今日收盤價約 2,295 元計算，持有 500 張價值約新台幣 11.47 億元。

數據顯示，台積電高層過往有多次申報贈與家人的紀錄，台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛曾在2022年4月19日申讓2,000張台積電持股贈與太太陳靜蘭。

回顧過往，台積電董事長暨總裁魏哲家也曾於 2021 年底進行兩次鉅額股票贈與，總計轉讓 1,600 張台積電股票給家人，數據顯示，首次是2021年10 月以贈與名義將 1,000 張持股轉讓給妻子牛慶容，同年 12 月再度申報轉讓 600 張持股，平均贈與給 3 個兒子每人 200 張。以當時台積電股價600元計，市值合計達3.6億元。

至於2021年當時，台積電董事曾繁城也曾於12月10日申報轉讓5,000張台積電股票贈與妻子陳韓。以台積電當時收盤價新台幣605元計算，市值高達30.25億元。

另外2022年時，時任歐亞業務資深副總經理的何麗梅也與先生劉淙漢申報轉讓各贈與一雙兒女台積電股票170 張738 股，以台積電當時收盤價新台幣589元計算，市值約2億元。