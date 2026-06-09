元大台灣50認售 聚光

台股昨（8）日慘崩1,568點、成為史上第三大跌點紀錄。法人認為，短線重挫後，指數雖具跌深反彈契機，不過市場不確定性仍多，因此保守型投資人可透過指數型或槓反型權證避險。

美股上周五費半指數跳水10.26%。受美股大跌衝擊，昨日亞股慘遭血洗，韓股甚至狂瀉逾8%、盤中一度觸發熔斷，台股盤面也一片慘綠。

法人指出，台股昨日雖強守月線不破，但隨這波大漲後技術性修正，不排除行情有持續向下探底風險。以台股今年以來從28,963點一路漲至46,552點計算，已共漲17,589點，漲幅60.73%。

若以黃金切割率0.382、0.5、0.618計算，大盤第一波有效支撐點位約為39,834點。換句話說，大盤這波回檔真正的壓力測試，約落在4萬點左右。而第二與第三個回測點位，則分別是37,758點與35,681點。

儘管短線行情跌深後，指數隨時將醞釀一波短彈行情，但因後續市場仍充斥諸多不確定性因素，特別是聯準會恐將降息轉升息、加上中東地緣政治風險似乎有擴大跡象，且凌亂的籌碼需要時間沉澱，故行情看跌壓力不輕。

因市場避險需求急速升溫，使得昨日元大台灣50反1（00632R）在投資人買盤大舉進駐下，股價「價漲量增」，帶動相關認購權證強勢大漲；而元大台灣50認售也是投資人追捧的焦點之一，指數／槓反型認購售成為買盤追捧的焦點。

權證發行商建議，投資人若謹慎保守看待台股後市，可選相關連結指數／槓反型ETF的認購與認售權證布局。標準以價內外15%以內、剩餘天數超過五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。