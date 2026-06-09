三檔主動式 ETF 今掛牌

臺灣證券交易所表示，安聯投信募集發行的主動安聯美國科技（00402A）、聯博投信募集發行的主動聯博動能50 ，及富邦投信募集發行的主動富邦台灣龍耀等三檔ETF，今（9）日同時掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，安聯美國科技領航主動式ETF以主動式策略聚焦於美國科技領航產業，透過安聯環球投資股票團隊的研究資源，採取由上至下（Top-down）的基本面分析及由下而上（Bottom-up）的個股評估，並透過研究分析，進行最適投資組合配置，為投資人提供長期資本增值的投資機會。

富邦台灣龍耀主動式ETF從總體經濟與產業趨勢出發、定位台灣引領全球表現之產業，優先掌握關鍵龍頭企業，並聚焦成長潛力股，包括（但不限於）運用AI基礎設施、雲端、大數據計算、行動通訊、社群聯結等技術，提供服務與連結，以期追求長期投組成長機會。

聯博台灣動能收益50主動式ETF也是主要投資國內股票。證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達223檔（含被動式ETF 195檔及主動式ETF 28檔）。