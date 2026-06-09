網通大廠啓碁（6285）昨（8）日公布5月營收121.68億元，月增6.7%，年增34.8%，連續三個月創下歷史新高。外資法人看好，啓碁受惠AI基礎建設需求，800G交換器、光交換器與AI-RAN等技術布局發酵，推升營收、獲利表現。累計今年前5月營收527.25億元，年增11.6%，創歷年同期新高。

法人指出，啓碁4、5月累計營收235.68億元，對比第1季營收為291.6億元，第2季營收可望季增一至兩成，將再挑戰歷史單季新高。

啓碁昨日受大盤拖累，一度落入跌停，終場下跌18.5元，收273.5元，跌幅約6.34%。

法人表示，啓碁受惠低軌衛星家用接取設備出貨大幅成長，取得5G FWA新標案以及擴大車用產品線，加上切入高價值的800G交換器與光交換機業務，推升毛利率表現。