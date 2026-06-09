記憶體市況熱 旺宏、威剛5月營收靚

記憶體市況火熱，晶片廠旺宏（2337）、模組廠威剛昨（8）日公告5月營收均改寫單月歷史新高，旺宏為62.56億元，月增5.8%，年增175.8%；威剛為129.4億元，月增22.58%，年增210.39%。

旺宏受惠編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）出貨暢旺，5月營收連續第二個月寫新猷；4、5月營收已超過首季的104.68億元；前五月營收226.37億元，年增逾1.1倍。

展望後市，旺宏董事長吳敏求日前在法說會表示，隨產品報價調整、NAND Flash與eMMC出貨放大，加上NOR Flash各應用需求回溫，今年營運可望逐季走升。

產能方面，旺宏認為，目前半導體設備取得不易，今年可交付設備有限，多數新設備預計明年上半年才會較大規模到位，新增產能對今年挹注相對有限，但仍可達成今年成長目標。

威剛5月營收連續三個月刷新紀錄；前五月營收達496.1億元，年增175.8%，已與2025年全年營收530.43億元相近。

威剛董事長陳立白認為，AI資料中心建置持續加速，帶動高容量、高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，輝達新一代Vera Rubin平台所配置的記憶體容量更呈倍數增長，正向看待全球記憶體市場不只今年供不應求，明年缺貨態勢仍會加劇。

陳立白強調，威剛長期深耕記憶體供應鏈，透過多元合作模式，已從上游原廠端取得穩定且充足的貨源支援，並依既定策略持續提高庫存水位，預計第3季庫存可提升至逾500億元，以滿足重要客戶及策略性合作夥伴需求。