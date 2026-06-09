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台積 選逾五個月
美股上周五崩跌，衝擊昨（8）日亞股全面跳水，台股也一片慘綠。權王台積電（2330）跌70元、收2,295元，暫守月線支撐。法人認為，台股技術性修正，給予投資人低接進場的好時機，建議拉回買進。
AI需求爆發，台積成最大受惠者，故內外資法人紛紛看好。隨目標價不斷上移，目前已有里昂證券、Aletheia資本、瑞銀證券、兆豐投顧等，將目標價均上調至3,000元或以上。
受市場氛圍轉空影響，台積股價拉回修正，但因營運前景持續看好，故法人喊「拉回就是買進的好時點」。權證發行商建議，看好台積後市股價表現的投資人，可選價內外10%內，距到期日逾五個月的認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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