快訊

找到了！馬太鞍溪失聯工地主任躺在大石上待援 警消直呼太強

WWDC26看這篇就懂！3分鐘掌握Apple最重要3大更新亮點

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金期 靈活操作

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金市場主軸仍以中東局勢推升的通膨疑慮與美元走勢為主。市場重新評估聯準會後續利率路徑，特別是美國公布強於市場預期的非農就業數據，導致市場偏向聯準會將轉向升息，給予美元上漲動能，對金價帶來下行壓力。

金價自今年1月高點以來已回落約20%，顯示前一波大漲後，市場正在進行重新定價。過去金價上漲動能包括央行買盤、地緣政治風險與降息預期，但近期金價已不太反映地緣政治風險，且市場預期美國未來利率走向可能轉向升息，三大動能失其二，只剩央行買盤支撐，導致後市拉回的可能性較高。

近期金價走勢偏緩步翻空，若後續中東風險再度升溫，導致能源價格回升、加大通膨壓力，金價修正行情或將延續。另外也觀察新任聯準會主席華許上任後的首次利率會議，對通膨與利率的態度是否延續鮑爾的鷹派論調，使金價再次承壓。投資人可透過期貨市場，靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 聯準會 通膨

延伸閱讀

人行買黃金 連19月加碼

美非農數據太強成利空？法人：獲利護體助台股回歸多頭

川普再施壓聯準會降息 稱美國經濟佳不應被升息懲罰

野村投信：台股非趨勢反轉 修正更接近「預期再平衡」

相關新聞

勤誠營收／5月25.17億元 創歷史次高

AI機殼廠勤誠（8210）8日晚間公告5月營收25.17億元，月增21.8%、年增37.3%，單月營收創歷史次高，業績表現不俗。

台積電廠務副總經理莊子壽申報贈與500張持股 市值逾11億元

公開資訊顯示，台積公司廠務副總經理莊子壽今日申報贈與500張持股，預定轉讓後持股降至約 1,995,165股，有效轉讓期間為115/06/08 ~ 115/06/10。若以台積電（2330）今日收盤價約 2,295 元計算，持有 500 張價值約新台幣 11.47 億元。

欣興營收／5月140.6億元續創高 年增32.37%

載板廠欣興（3037）8日公布5月合併營收140.6億元，月增0.91%、年增32.37%，續寫單月營收新高；累計今年前5月營收654.39億元，年增26.75%，在AI、高階PCB與ABF載板需求帶動下，營運規模持續放大。

凌華營收／5月年增79% 為單月歷史次高紀錄

全球邊緣AI與嵌入式算力領導廠商凌華（6166）8日公布2026年5月自結合併營收。受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續升溫，5月合併營收達14.4億元，較去年同期成長79%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；累計2026年前五個月合併營收達63.95億元，年增45%，展現公司在邊緣AI市場的穩健成長動能。

國巨營收／5月150.58億元創高 AI 需求帶動標準品、特殊品穩健成長

被動元件大廠國巨*（2327）8日公布5月自結合併淨營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，刷新單月營收歷史新高紀錄；若以美元換算，5月營收月增7.7%、年增41.7%。累計今年前5月自結合併淨營收672.63億元，較去年同期成長27.4%，顯示在AI相關應用需求延續、客戶拉貨動能穩健下，國巨今年營運規模持續擴大。

欣興營收／5月創新高 旗下蘇州群策 H 股掛牌送件

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）今日公布5月營收140.6億元創新高，月增0.9%，年增32.4%，欣興同步公告旗下蘇州群策H股掛牌送件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。