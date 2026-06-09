台指期 外資減碼空單

台股昨（8）日受美股科技股重挫衝擊，跌1,568點，收在43,502點；台指期更是殺聲隆隆，大跌2,146點收在43,080點，逆價差達422.78點，不過，外資在台指期未平倉淨空單減少3,645口至65,501口。期貨商表示，後續需觀察美債殖利率走勢、台積電（2330）與AI權值股能否止穩、資金是否重回電子主流族群。

台股昨早盤一度暴跌近2,700點，創下歷史盤中跌點紀錄，不過隨著低接買盤進場，盤中跌幅逐步收斂，終場下跌1,568點，收在43,502點，仍守住月線附近重要支撐區，電子權值股賣壓明顯。

期貨市場方面，昨日台指期下跌2,146點，收在43,080點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少5,998口至6,181口，其中外資淨空單減少3,645口至65,501口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,016口至9,806口。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面呈現保守；技術面上，台股昨日重挫、但量能不增反減，目前正測試月線位置，短線一旦跌破該位置，則將轉作保守看待。

台新期貨認為，就技術面觀察，台指期呈開低走高格局，受美國非農就業人數超預期所影響，市場對於降息預期下降，美股大跌同步拖累指數跳空開低2,800點，雖權王台積電、台達電（2308）扮演撐盤要角支撐指數，收盤以紅K棒留上影線作收。指數目前跌破月線支撐，且短期均線轉為下彎，在重新站回月線以前，震盪整理機率較高。

從盤面結構觀察，賣壓仍集中於高基期AI、半導體與伺服器供應鏈，顯示資金短線先行調節先前漲幅較大的主流族群。不過指數自盤中低點明顯收斂跌幅，代表低檔承接買盤仍有進場跡象。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在52,000點，賣權最大OI落在20,200點，6月第二周周三結算的買權最大OI落在48,000點，賣權最大OI落在39,100點；外資台指期買權淨金額4.57億元、賣權淨金額2.6億元。