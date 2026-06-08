快訊

受滯留鋒面、西南氣流影響 屏東縣8鄉明天停班停課

馬太鞍溪暴漲沖走吉普車...工地主任失聯 消防全力搜救中

NONO遭控「按摩性侵、車上猥褻」獲判無罪 士檢今聲明上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

倍利科營收／5月2.43億元 年增79.81%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

受惠於全球AI浪潮帶動半導體先進封裝需求持續升溫，半導體AI光學檢量測設備廠倍利科（7822）8日公布2026年5月合併營收達2.43億元，較去年同期成長79.81%；累計今年前5月合併營收達11.66億元，年增103.34%，展現強勁成長動能。

倍利科技表示，今年累計前5月營收大幅成長，主要受惠於半導體先進封裝市場在AI相關產品需求快速擴張貢獻。隨著全球人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及高速傳輸應用持續推升高階晶片需求，各大半導體高階封裝廠商（OSAT）積極啟動擴產計畫，帶動相關檢測與量測設備需求同步升溫。

市場分析，先進封裝已成為AI晶片效能提升的重要關鍵技術，從CoWoS、3D封裝到先進異質整合技術，各大半導體廠商皆積極擴充產能。在製程複雜度大幅提升的情況下，對於高精度檢測與量測設備的需求亦同步增加，使相關設備供應商成為本波AI產業投資循環的重要受惠者。

倍利科技多年來深耕半導體智慧檢測領域，結合AI演算法與高速光學技術所開發的檢量測設備，已獲得多家重要客戶採用。近期隨著客戶新產能陸續開出，先前取得的設備訂單開始進入集中出貨與認列階段，推升整體營收表現。

今年前5月營收已較去年同期翻倍成長，顯示相關產品布局開始進入收成期，後續營運表現值得市場持續關注。

營收 半導體 演算法

延伸閱讀

穎崴營收／5月10.73億元、年增逾119% AI雙引擎帶動創單月次高

智伸科營收／5月7.61億元、年增27% 5月及前五月年增率皆雙位數正成長

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI應用拉貨強勁

汎銓5月營收2.17億元 寫歷年次高及歷年同期新高

相關新聞

台積電廠務副總經理莊子壽申報贈與500張持股 市值逾11億元

公開資訊顯示，台積公司廠務副總經理莊子壽今日申報贈與500張持股，預定轉讓後持股降至約 1,995,165股，有效轉讓期間為115/06/08 ~ 115/06/10。若以台積電（2330）今日收盤價約 2,295 元計算，持有 500 張價值約新台幣 11.47 億元。

欣興營收／5月140.6億元續創高 年增32.37%

載板廠欣興（3037）8日公布5月合併營收140.6億元，月增0.91%、年增32.37%，續寫單月營收新高；累計今年前5月營收654.39億元，年增26.75%，在AI、高階PCB與ABF載板需求帶動下，營運規模持續放大。

凌華營收／5月年增79% 為單月歷史次高紀錄

全球邊緣AI與嵌入式算力領導廠商凌華（6166）8日公布2026年5月自結合併營收。受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續升溫，5月合併營收達14.4億元，較去年同期成長79%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；累計2026年前五個月合併營收達63.95億元，年增45%，展現公司在邊緣AI市場的穩健成長動能。

國巨營收／5月150.58億元創高 AI 需求帶動標準品、特殊品穩健成長

被動元件大廠國巨*（2327）8日公布5月自結合併淨營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，刷新單月營收歷史新高紀錄；若以美元換算，5月營收月增7.7%、年增41.7%。累計今年前5月自結合併淨營收672.63億元，較去年同期成長27.4%，顯示在AI相關應用需求延續、客戶拉貨動能穩健下，國巨今年營運規模持續擴大。

欣興營收／5月創新高 旗下蘇州群策 H 股掛牌送件

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）今日公布5月營收140.6億元創新高，月增0.9%，年增32.4%，欣興同步公告旗下蘇州群策H股掛牌送件。

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI 應用拉貨強勁

聯強（2347）受惠於AI伺服器、存儲產品、記憶體以及AI相關零組件需求強勁，帶動今年5月營收大幅成長至678.19億元，月增18.28%、年增129.27%，創下單月歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。