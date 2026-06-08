欣興營收／5月140.6億元續創高 年增32.37%

被動元件大廠國巨*（2327）8日公布5月自結合併淨營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，刷新單月營收歷史新高紀錄；若以美元換算，5月營收月增7.7%、年增41.7%。累計今年前5月自結合併淨營收672.63億元，較去年同期成長27.4%，顯示在AI相關應用需求延續、客戶拉貨動能穩健下，國巨今年營運規模持續擴大。

2026-06-08 18:41