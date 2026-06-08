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欣興營收／5月140.6億元續創高 年增32.37%
載板廠欣興（3037）8日公布5月合併營收140.6億元，月增0.91%、年增32.37%，續寫單月營收新高；累計今年前5月營收654.39億元，年增26.75%，在AI、高階PCB與ABF載板需求帶動下，營運規模持續放大。
欣興4月營收才以139.33億元改寫新高，5月進一步站上140億元大關，顯示高階載板需求延續強勁。隨AI伺服器與ASIC應用快速成長，高階ABF載板朝大尺寸、高層數發展，帶動產品單價與產能利用率同步提升，成為欣興今年營收成長主要動能。
欣興受惠AI及ASIC需求強勁，加上產品漲價與新產能持續開出，法人預估第2季營收可望季增一成以上。法人也看好，隨資料中心AI server規格迭代，ABF載板面積與層數將持續放大，有利高階產能維持緊俏。
產能布局方面，欣興高階廠區楊梅、光復廠產能已達滿載，今年下半年光復一廠三期產能將開出，楊梅一廠則持續透過去瓶頸增加產能，整體今年高階產能可望增加約20%。
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