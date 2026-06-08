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凌華營收／5月年增79% 為單月歷史次高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球邊緣AI與嵌入式算力領導廠商凌華（6166）8日公布2026年5月自結合併營收。受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續升溫，5月合併營收達14.4億元，較去年同期成長79%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；累計2026年前五個月合併營收達63.95億元，年增45%，展現公司在邊緣AI市場的穩健成長動能。

從區域市場來看，亞太地區受智慧製造、工業自動化及AI應用加速部署帶動，5月營收年增達136%，為成長最快區域；歐洲市場則受惠於工業數位轉型需求增溫，年增103%。累計前五個月，美洲市場仍為公司重要營收來源之一，年增72%；亞太市場累計年增67%，反映全球企業持續加大智慧化與邊緣算力投資力度。

凌華科技表示，公司目前接單與出貨表現維持健康水準，整體市場需求延續既有成長趨勢。面對部分關鍵零組件價格波動及供應環境不確定性，公司持續透過全球供應鏈協同管理、策略性備料及產品組合優化等措施，提升營運韌性與交付能力，確保客戶需求獲得穩定支持。

在產品與市場發展方面，凌華科技持續深化邊緣AI與智慧應用布局，積極推動相關技術於工業自動化、智慧製造、醫療照護及自主移動等關鍵領域落地。隨著企業對即時資料分析、AI推論及系統整合需求持續增加，公司相關平台與解決方案維持穩定出貨，並持續拓展新專案與策略合作機會。

展望未來，凌華科技將持續深化與全球技術夥伴及產業客戶的合作關係，聚焦高附加價值邊緣AI與智慧運算市場。公司將秉持審慎且積極的經營策略，持續強化技術創新、產品競爭力與全球市場布局，推動長期且可持續的成長，為客戶、股東及利害關係人創造更高價值。

營收 凌華 亞太

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