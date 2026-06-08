國巨營收／5月150.58億元創高 AI需求帶動標準品、特殊品穩健成長

被動元件大廠國巨*（2327）8日公布5月自結合併淨營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，刷新單月營收歷史新高紀錄；若以美元換算，5月營收月增7.7%、年增41.7%。累計今年前5月自結合併淨營收672.63億元，較去年同期成長27.4%，顯示在AI相關應用需求延續、客戶拉貨動能穩健下，國巨今年營運規模持續擴大。

國巨表示，儘管5月受到黃金周連假影響，工作天數相對較少，但AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長，帶動5月合併營收較上月續增，並創下單月營收歷史新高。

展望後市，國巨指出，地緣政治重大不確定性仍存在，不過客戶庫存已達健康水準。公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率變化。