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玉晶光：5月客戶新舊機過渡期 光學鏡頭7月需求大增
玉晶光電5月合併營收新台幣16.3億元，月減29.62%，年增30.24%；玉晶光表示，5、6月為客戶新舊機過渡期，營運較淡，但今年上半年營收較去年成長，光學鏡頭7月開始進入量產階段，需求將大幅增加。
玉晶光公布5月合併營收16.3億元，月減29.62%，年增30.24%；前5月合併營收為100.84億元，較去年同期增加19.67%。
玉晶光表示，每年5、6月都是客戶新舊機過渡期，營運較淡，但今年上半年營收仍較去年成長；光學鏡頭7月開始進入量產階段，需求將會大幅增加。另外，新產品的部分，已開始進入送樣階段，未來對營運幫助的多寡，需視客戶的認證速度及市場需求。
玉晶光強調，仍持續接觸其他相關客戶，期待此產品能為公司增加重要的營運貢獻。
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