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欣興營收／5月創新高 旗下蘇州群策 H 股掛牌送件
載板龍頭PCB大廠欣興（3037）今日公布5月營收140.6億元創新高，月增0.9%，年增32.4%，欣興同步公告旗下蘇州群策H股掛牌送件。
欣興公告公司之子公司蘇州群策科技股份有限公司 遞交香港聯合交易所有限公司主板上市申請文件，公司透過子公司UNIMICRON HOLDING LIMITED及其轉投資之子公司，蘇州群曄企業管理有限公司持有蘇州群策共計1,322,543,031股，占蘇州群策股份總數之90.44%。申請海外證券市場掛牌交易之送件日期：115/06/08，申請海外證券市場掛牌之交易所：香港聯合交易所有限公司主板，該上市案業經公司民國115年5月29日召開之民國115年股東常會決議通過。
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