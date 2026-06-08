欣興營收／5月創新高 旗下蘇州群策 H 股掛牌送件

緯創（3231）8日公告5月營收2,901.8億元，月增2.4%，年增39.2%，創下單月營收歷史次高及同期新高。前5個月累計營收1.42兆元，年增106.2%，同樣是歷史同期新高。緯創表示，目前AI仍在早期發展階段，遠遠沒有達到成熟階段，預計仍有數倍至十倍的成長空間。

2026-06-08 17:28