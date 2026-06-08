聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI應用拉貨強勁

聯強（2347）受惠於AI伺服器、存儲產品、記憶體以及AI相關零組件需求強勁，帶動今年5月營收大幅成長至678.19億元，月增18.28%、年增129.27%，創下單月歷史新高紀錄。

累計聯強今年前五個月營收為2,513.24億元，年增65.06%。

聯強表示，主要受惠於AI應用落地與企業數位轉型持續加速，AI伺服器、存儲產品、記憶體以及AI相關零組件需求強勁，帶動5月營收大幅成長。

其中，商用加值業務在AI伺服器保持三位數高速成長帶動下，連續第六個月刷新歷史紀錄，5月營收達247億元，年增161%。半導體業務則受惠記憶體與AI相關零組件需求暢旺，營收大幅成長228%，首度突破300億元大關，達321億元，並連續第三個月改寫單月新高。通訊業務與資訊消費業務在傳統淡季中仍維持穩健成長，分別較去年同期增加31%與3%。

區域市場方面，以大陸表現最為突出，5月營收年增168%，連續第三個月繳出三位數成長的佳績，並創下同期歷史新高。台灣與印尼亦表現亮眼，其中台灣年增53%，連續第三個月創下同期新高；印尼則已連續六個月刷新營收紀錄，展現強勁成長動能。

從累計前五個月觀察，其中，商用加值業務營收908億元，年增103%；半導體業務營收1,066億元，年增80%，雙雙改寫歷史新高。區域市場方面，大陸前五個月營收較去年同期翻倍成長，規模已接近去年前三季的總和。台灣與印尼的成長力道亦相當強勁，其中台灣年增逾9成，印尼也較去年同期成長30%。

聯強今年以來的強勁成長動能，主要得益於近年持續深化數智平台供應鏈服務，並加速建構AI應用生態圈所帶來的成果。另一方面，聯強亦積極布局AI伺服器、高階存儲設備，以及記憶體、AI相關零組件等高成長領域，成功掌握AI基礎建設快速擴張所帶來的商機。

隨著企業AI投資持續增加、記憶體產業景氣回升，以及下半年傳統旺季到來與新平台推出，商用加值與半導體兩大業務的訂單能見度均維持高檔。聯強表示，未來將持續強化高附加價值產品與解決方案布局，深化與全球科技品牌及客戶合作關係，掌握AI與數位轉型帶來的新一波成長機會，進一步提升整體營運規模與市場競爭力。