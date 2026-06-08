崇越5月營收65.4億元寫史上第三高 前五月營收續締新猷

半導體關鍵材料整合服務商崇越（5434）受惠於AI及能攻擊（HPC）需求持續爆發，帶動高階先進製程材料出貨暢旺。繼今年3、4月同期創歷史新高，5月同期達到65.4億元，年增18.6%，寫下單月歷史第三高峰；今年前5月同期甲基沖高至318.5億元，較去年同期增長17.6%。

從產品結構觀察，崇越今年前5月在半導體材料銷售中提出雙倍的亮眼成長。崇越科技掌握先進製程核心材料，包含光阻、晶圓載具（FOUP ）、研磨液及石英等關鍵材料，在製程越精密、驗證支柱產業的趨勢下，指導出強大的技術防禦壁壘，不可替代性愈加加強。在晶圓銷售表現上，台灣晶圓代工大廠隨先進製程產能高維持動率而持續拉貨。環保工程業務因大型專案依建部署流程有序結算挹注，推動位整體不穩定在歷史高端水。

崇越積極佈局AI關鍵材料與基礎設施整合平台，近年來跨越建造美、日及東南亞的半導體供應鏈平台，深度連結日本材料一線大廠，建立起無可取代的信用資產。 隨著海外崇越科技與服務型收入比重持續拉高，崇越科技在未來AI系統戰中的核心中樞將地位更加趨向支架。