神達營收／5月年增49.3% 創下單月歷史新高紀錄

神達（3706）受惠於整體產業前景持續向好，以及伺服器新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動今年5月營收來到136.39億元，月增17.24%、年增49.3%，創下單月歷史新高紀錄。

累計神達今年前五個月營收達571.36億元，年增37.27%。

神達表示，受惠於整體產業前景持續向好，以及新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動5月營收成長。主要來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求持續增加。

此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊產品出貨維持穩健成長，進一步挹注整體營收動能。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，由於AI及資料中心市場需求與客戶拉貨力道強勁，在不同產品線均展現成長動能，今年成長應該是「毫無懸念」，下半年表現將優於上半年；神達在美國擴建新廠，預計第3季開始營運。

何繼武指出，為因應地緣政治與客戶需求，神達打造更具韌性的製造聚落，建立亞太地區與北美地區雙管齊下的生產體系，相互支援。

在產能釋出進度方面，他透露，神達越南河內新廠已於今年第2季量產，產能提升速度與幅度都符合預期。北美布局方面，神達在美國已擴建2座新廠，預計今年第3季投入營運。