快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

神達營收／5月年增49.3% 創下單月歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）受惠於整體產業前景持續向好，以及伺服器新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動今年5月營收來到136.39億元，月增17.24%、年增49.3%，創下單月歷史新高紀錄。

累計神達今年前五個月營收達571.36億元，年增37.27%。

神達表示，受惠於整體產業前景持續向好，以及新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動5月營收成長。主要來自超大規模雲端資料中心機櫃客戶及雲端服務供應商需求持續增加。

此外，車用電子、智慧物聯網（AIoT）及車載資通訊產品出貨維持穩健成長，進一步挹注整體營收動能。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，由於AI及資料中心市場需求與客戶拉貨力道強勁，在不同產品線均展現成長動能，今年成長應該是「毫無懸念」，下半年表現將優於上半年；神達在美國擴建新廠，預計第3季開始營運。

何繼武指出，為因應地緣政治與客戶需求，神達打造更具韌性的製造聚落，建立亞太地區與北美地區雙管齊下的生產體系，相互支援。

在產能釋出進度方面，他透露，神達越南河內新廠已於今年第2季量產，產能提升速度與幅度都符合預期。北美布局方面，神達在美國已擴建2座新廠，預計今年第3季投入營運。

營收 神達

延伸閱讀

威剛營收／5月129.4億元、年增210.4% 連3月改寫歷史新高

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

啟碁營收／5月121.68億元 連三個月創下歷史新高

喬山營收／前五月198.57億元 年增8.1%

相關新聞

凌華營收／5月年增79% 為單月歷史次高紀錄

全球邊緣AI與嵌入式算力領導廠商凌華（6166）8日公布2026年5月自結合併營收。受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續升溫，5月合併營收達14.4億元，較去年同期成長79%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；累計2026年前五個月合併營收達63.95億元，年增45%，展現公司在邊緣AI市場的穩健成長動能。

國巨營收／5月150.58億元創高 AI 需求帶動標準品、特殊品穩健成長

被動元件大廠國巨*（2327）8日公布5月自結合併淨營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，刷新單月營收歷史新高紀錄；若以美元換算，5月營收月增7.7%、年增41.7%。累計今年前5月自結合併淨營收672.63億元，較去年同期成長27.4%，顯示在AI相關應用需求延續、客戶拉貨動能穩健下，國巨今年營運規模持續擴大。

欣興營收／5月創新高 旗下蘇州群策 H 股掛牌送件

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）今日公布5月營收140.6億元創新高，月增0.9%，年增32.4%，欣興同步公告旗下蘇州群策H股掛牌送件。

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI 應用拉貨強勁

聯強（2347）受惠於AI伺服器、存儲產品、記憶體以及AI相關零組件需求強勁，帶動今年5月營收大幅成長至678.19億元，月增18.28%、年增129.27%，創下單月歷史新高紀錄。

神達營收／5月年增49.3% 創下單月歷史新高紀錄

神達（3706）受惠於整體產業前景持續向好，以及伺服器新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動今年5月營收來到136.39億元，月增17.24%、年增49.3%，創下單月歷史新高紀錄。

緯創營收／5月2,901.8億元、創下歷史次高 AI 預計仍有數倍成長空間

緯創（3231）8日公告5月營收2,901.8億元，月增2.4%，年增39.2%，創下單月營收歷史次高及同期新高。前5個月累計營收1.42兆元，年增106.2%，同樣是歷史同期新高。緯創表示，目前AI仍在早期發展階段，遠遠沒有達到成熟階段，預計仍有數倍至十倍的成長空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。