快訊

山區雨量達標準… 高雄5行政區「停班停課」 台東明正常班課

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

聽新聞
0:00 / 0:00

緯創營收／5月年增39.2%創歷史次高 AI 預計仍有數倍成長空間

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導
緯創。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影
緯創。聯合報系資料照片／記者吳康瑋攝影

緯創（3231）8日公告5月營收2,901.8億元，月增2.4%，年增39.2%，創下單月營收歷史次高及同期新高。前5個月累計營收1.42兆元，年增106.2%，同樣是歷史同期新高。緯創表示，目前AI仍在早期發展階段，遠遠沒有達到成熟階段，預計仍有數倍至十倍的成長空間。

緯創先前於股東會上指出，據AI龍頭輝達（NVIDIA）估計，未來AI產業將會占全球GDP的10%以上，規模約12兆美元左右，目前全球AI產值僅2-3兆美元，代表成長空間仍十分可觀。公司將會扮演重要的技術服務者角色，為客戶提供涵蓋 CPU、TPU 等多種跨平臺的整合服務，提升產品附加價值。

5月筆電出貨量為 170萬台，桌機出貨量 60萬台，顯示器出貨量 95萬台，公司以商用型產品為主，影響相對較小。筆電預計第2季出貨量將會較第1季減少 5～10％，桌機也會微幅往下，顯示器則是持平至微幅衰退之間。公司先前指出，下半年筆電市場可能會因記憶體價格大幅上漲而導致需求較上半年衰退。

營收 緯創

延伸閱讀

廣達營收／5月3114億元、年增94%創歷史同期新高 AI伺服器需求仍強勁

威剛營收／5月129.4億元、年增210.4% 連3月改寫歷史新高

穎崴營收／5月10.73億元、年增逾119% AI雙引擎帶動創單月次高

啟碁營收／5月121.68億元 連三個月創下歷史新高

相關新聞

凌華營收／5月年增79% 為單月歷史次高紀錄

全球邊緣AI與嵌入式算力領導廠商凌華（6166）8日公布2026年5月自結合併營收。受惠於邊緣AI顯示系統、高效能算力平台及智慧解決方案需求持續升溫，5月合併營收達14.4億元，較去年同期成長79%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；累計2026年前五個月合併營收達63.95億元，年增45%，展現公司在邊緣AI市場的穩健成長動能。

國巨營收／5月150.58億元創高 AI 需求帶動標準品、特殊品穩健成長

被動元件大廠國巨*（2327）8日公布5月自結合併淨營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，刷新單月營收歷史新高紀錄；若以美元換算，5月營收月增7.7%、年增41.7%。累計今年前5月自結合併淨營收672.63億元，較去年同期成長27.4%，顯示在AI相關應用需求延續、客戶拉貨動能穩健下，國巨今年營運規模持續擴大。

欣興營收／5月創新高 旗下蘇州群策 H 股掛牌送件

載板龍頭PCB大廠欣興（3037）今日公布5月營收140.6億元創新高，月增0.9%，年增32.4%，欣興同步公告旗下蘇州群策H股掛牌送件。

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI 應用拉貨強勁

聯強（2347）受惠於AI伺服器、存儲產品、記憶體以及AI相關零組件需求強勁，帶動今年5月營收大幅成長至678.19億元，月增18.28%、年增129.27%，創下單月歷史新高紀錄。

神達營收／5月年增49.3% 創下單月歷史新高紀錄

神達（3706）受惠於整體產業前景持續向好，以及伺服器新產能逐步開出並開始貢獻營收，帶動今年5月營收來到136.39億元，月增17.24%、年增49.3%，創下單月歷史新高紀錄。

緯創營收／5月2,901.8億元、創下歷史次高 AI 預計仍有數倍成長空間

緯創（3231）8日公告5月營收2,901.8億元，月增2.4%，年增39.2%，創下單月營收歷史次高及同期新高。前5個月累計營收1.42兆元，年增106.2%，同樣是歷史同期新高。緯創表示，目前AI仍在早期發展階段，遠遠沒有達到成熟階段，預計仍有數倍至十倍的成長空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。