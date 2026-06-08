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緯創營收／5月年增39.2%創歷史次高 AI 預計仍有數倍成長空間
緯創（3231）8日公告5月營收2,901.8億元，月增2.4%，年增39.2%，創下單月營收歷史次高及同期新高。前5個月累計營收1.42兆元，年增106.2%，同樣是歷史同期新高。緯創表示，目前AI仍在早期發展階段，遠遠沒有達到成熟階段，預計仍有數倍至十倍的成長空間。
緯創先前於股東會上指出，據AI龍頭輝達（NVIDIA）估計，未來AI產業將會占全球GDP的10%以上，規模約12兆美元左右，目前全球AI產值僅2-3兆美元，代表成長空間仍十分可觀。公司將會扮演重要的技術服務者角色，為客戶提供涵蓋 CPU、TPU 等多種跨平臺的整合服務，提升產品附加價值。
5月筆電出貨量為 170萬台，桌機出貨量 60萬台，顯示器出貨量 95萬台，公司以商用型產品為主，影響相對較小。筆電預計第2季出貨量將會較第1季減少 5～10％，桌機也會微幅往下，顯示器則是持平至微幅衰退之間。公司先前指出，下半年筆電市場可能會因記憶體價格大幅上漲而導致需求較上半年衰退。
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